Tekirdağ'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çorlu, Ergene ve Tekirdağ\'da sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve M.S.C.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.