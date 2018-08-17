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Tekirdağ'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı

17 Ağustos 2018 14:54

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çorlu, Ergene ve Tekirdağ\'da sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve M.S.C.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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