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Tekirdağ'da tabanca, balta ve palalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet YİRUN- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde aralarında husumet bulunun iki grup arasında çıkan tabanca, balta, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada 25 yaşındaki Muhammed Suyer öldü, 4 kişi de yaralandı

15 Eylül 2017 18:23

Mehmet YİRUN- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde aralarında husumet bulunun iki grup arasında çıkan tabanca, balta, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada 25 yaşındaki Muhammed Suyer öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kapaklı\'da aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup, Atatürk Mahallesi Hacılar Çeşme mevkiinde bulunan Süleyman Demirel Parkı\'nda bugün saat 02.00 sıralarında karşılaştı. Arif O., Osman O. ve Naim O., ile Emrah A., Mehmet B. ve Muhammed  S. arasındaki tartışma kısa sürede tabanca, bıçak, balta ve palanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Arif O., Osman O., Naim O. ve Emrah A. tabanca ile vurularak yaralandı. Muhammed Suyer ise vücuduna aldığı bıçak ve balta darbeleri ile olayın meydana geldiği bölgeye 500 metre mesafede, polis ve sağlık ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu, Çerkezköy Devlet Hastaneleri\'ne sevk edilirken, ölen Suyer\'in cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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