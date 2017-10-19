Tekirdağ'da sürücülere Ampute Futbol Milli Takımlı uyarı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Takımı broşürü ile engellilerin alanlarına park yapan sürücüleri uyardı.

Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı\'na yer vererek, sürücüleri yaya kaldırımları, engelli yolları ve engelli araç parklarına park yapmamaları konusunda uyardı. Belediye zabıta ekipleri tarafından özellikle engelli alanlarına park eden araçların camlarına, konulan broşürlerde, Ampute Futbol Milli Takımı\'nın Avrupa Şampiyonluğu\'nu kazanarak tüm ülkeyi sevince boğduğu günün hatırlatılarak, \"Ampute Milli Takımımız seni gururlandırdıysa; arabanı kaldırıma park etme, engelli yollarına araç park etme, engelli araç park yerlerine araç park etme. Onları onurlandır\" ifadeleri yer aldı.

Belediye yetkilileri, kaldırımlar ve engelli geçiş yollarına parkların her geçen gün artmasının engelli vatandaşlara araç yollarında hareket etmeye zorladığını belirterek, \"Bunun sonucunda yaşanan kazaların önüne geçebilmek ve bir nebze olsun engelli vatandaşlarımız hayatlarını olması gerektiği gibi kolaylaştırma amaçlandı\" dedi.



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