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Tekirdağ'da Suriyeli 3 kişiye DEAŞ gözaltısı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

28 Aralık 2018 15:56

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde, Vail K.,  Muhammet A. ve  İsa A., adlı şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

 

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