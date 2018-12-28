Tekirdağ'da Suriyeli 3 kişiye DEAŞ gözaltısı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde, Vail K., Muhammet A. ve İsa A., adlı şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı.