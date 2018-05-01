Tekirdağ'da Suavi'li 1 Mayıs kutlaması

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sahilde dolgu sahadaki Suavi konseriyle kutlandı. Sahile yürüyerek gelen kalabalık konser sırasında doyasıya uğradı.

1 Mayıs kutlamaları için Köprübaşı mevkiinde toplanan işçiler, sendika üyeleri, siyasi parti temsilcileri sahil dolgu sahaya kadar ellerinde afiş ve pankartlarla yürüdü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nün geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından ünlü şarkıcı Suavi konser verdi. İşçiler konserde 1 Mayıs\'ı gönüllerince eğlenerek kutladı.



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