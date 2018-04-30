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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı

30 Nisan 2018 20:44

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. E.A., tabancayla 5 el ateş ettiği A.T.\'yi elinden ve karnından yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Orta Camii Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen E.A. ile A.T. yolda karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden E.A., belindeki tabancayı çıkarıp, A.T.’ye 5 el ateş etti. Elinden ve karnından yaralanan A.T.\'yi görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.\'yi ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne götürdü. E.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınıp, Çarşı Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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