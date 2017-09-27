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Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

27 Eylül 2017 00:43

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçit altı, bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle trafik akışında da aksamalar olurken, Değirmenaltı Mahallesi\'nde biriken sular nedeniyle bazı araçlar köprü altlarında mahsur kaldı. Caddelerde mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri koştu. Su birikintilerinin yoğun olduğu bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Kent genelinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazaları da meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.  
AFAD ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada yağışların süreceği bildirilerek, \"Yağışların il genelinde aralıklarla kuvvetli 21-50 kilogram olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

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