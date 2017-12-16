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Tekirdağ'da restoranda hesap kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir restoranda işyeri sahipleri ile müşteriler arasında hesap konusunda çıkan kavgada, 1 kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı

16 Aralık 2017 17:55

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde bir restoranda işyeri sahipleri ile müşteriler arasında hesap konusunda çıkan kavgada, 1 kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı.
Olay, dün gece Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi\'ndeki bir restoranda meydana geldi. İlçede oturan Veysel Kaya; arkadaşları Mahsun K., Abdül K., Gökhan A. ile birlikte eğlenmek için Tezcan S.\'nin işlettiği restorana gitti. Burada gece geç saatlere kadar oturup eğlenen grup, ardından hesabı istedi. Kaya ve arkadaşları, gelen hesaba itiraz edince, işyeri çalışanları ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan ve tabanca ile bıçakların kullanıldığı kavgada, işyeri sahibi Tezcan S. ve çalışanı Remzi S. ile Mahsun K., Abdül K., Gökhan A. ve Veysel Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysel Kaya tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Gökhan A.\'nın da durumunun kritik olduğu belirtildi. Restoranve sokakta inceleme yapan polis, 5 bıçak ile çok sayıda boş mermi kovanı ele geçirdi. Seken kurşunlar nedeniyle sokaktaki araçların hasar gördüğü belirlendi. Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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