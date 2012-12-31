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Tekirdağ'da patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki emlak ofisinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

31 Aralık 2012 11:15

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir emlak ofisinde, 3 arkadaşın mağarada buldukları düzeneğin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki emlak ofisinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlariçi 4. Sokak'ta emlak ofisi işleten Yunus Semiz (21) ve arkadaşı Harun Yenlik (18), İstanbul'daki arkadaşları U.P.'yi ziyarete gitti.

Altınşehir'deki mağaraları gezen 3 arkadaş, mağarada elektrik aksamı olan bir düzenek buldu.

İstanbul ziyaretinin ardından Çorlu'ya dönen Semiz ve Yenlik, beraberinde getirdikleri düzeneğin elektrik kablosunu emlak ofisinde prize takınca patlama meydana geldi.

Patlamada Semiz olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Yenlik 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenlik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, bomba imha uzmanları ve terörle mücadele ekipleri, patlamanın olduğu ofiste inceleme yaptı.

Semiz ve Yenlik'in arkadaşı U.P., ifadesinin alınması için İstanbul'dan Çorlu'ya getirildi.

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