Tekirdağ'da 'ormanlık alan yok ediliyor' iddiası

Ali Can ZERAY- Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesine bağlı Karacagür Mahallesi\'nde yer alan ve \'bozuk orman\' olduğu gerekçesiyle 2 kişiye 49 yıllığına kiraya verilen 900 dekarlık arazideki çalılıklar ile meşe ve gürgen ağaçlarının yerinden sökülmesine mahalleli tepki gösterdi. Muhtar Ethem Öner, alanın ormanlık vasfını yitirmediğini ve ağaçların yok edildiğini savunarak, \"Ağaçlar yerinden sökülerek, çıplak bir arazi durumuna getiriliyor. Yetkililerden bu kıyımın durdurulmasını istiyoruz\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü\'nce Malkara ilçesinin kırsal Karacügür Mahallesi sınırlarında kalan ve \'bozuk orman\' olarak belirlenen 900 dekarlık arazi, 2013 yılında proje üretilerek, ağaçlandırma çalışması başlatılması için Karacagür\'de yaşayanlara tahsis edildi. Köylülerin, iddiaya göre, proje üretip ağaçlandırma çalışması başlatmadığı gerekçesiyle arazi, o dönemde ilk müracaat eden 2 kişiye 500 ve 400 dekar olmak üzere \'özel ağaçlandırma tahsisi\' ile 49 yıllığına kiraya verildi.

\'AĞAÇLARIMIZ SÖKÜLÜYOR\'

Arazinin kiralandığı kişiler, ormanda temizlik çalışması başlatarak, iş makineleriyle \'bozuk orman\' olduğu belirtilen alandaki ağaçları temizleyip, büyük ağaçları da kepçelerle yerinden söktü. Köylüler ise bölgenin \'bozuk orman\' olmadığını, meşe ve gürgen ağaçlarının kesildiğini iddia etti. Alanın ormanlık vasfını yitirmediğini ve ağaçların yok edildiğini öne süren Karacagür Mahallesi\'nin muhtarı Ethem Öner, \"Burada orman vasfını yitirmiş, diye kiraya verildi. Burada ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Burada ağaçlar yerinden sökülerek, çıplak bir arazi durumuna getiriliyor. Elimize ulaşan resmi bir yazı da yok. Ne olup gittiğini bilmiyoruz. Vatandaş tepkili, bu ormanın yok olmasını istemiyor. Vatandaş bu ormanı yıllarca korudu ve bir ağaç dahi kesmedi. Bu ormanı koruduk kolladık ama şu anda yok ediliyor. Ağaçlarımız sökülüyor. Burada meşe, gürgen ve ardıç ağacı var. Makilik bir alanda değil, biz öyle görüyoruz. Orman Müdürlüğü\'nden bize ulaşan yazıda yok. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Köy olsaydık yetkilerimiz fazlaydı fakat mahalle olduğumuzdan şu an yapacağımız fazla bir şey yok. Yetkililerden bu kıyımın durdurulmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKÜP GÖMDÜLER\'

Mahalle sakinlerinden Ali Çayan ise ormanlık alanın bozuk olmadığını ve alandaki ağaçların kepçelerle yerinden sökülerek, gömüldüğünü ileri sürdü. Çayan, \"Bu orman bize dedelerimizden kalma orman. Ormanı vasfını yitirmiş, diyerek, uydurma bir şeyler yapılarak, 49 yıllığına kiraya verilmiş. Halbuki orman vasfını yitirdiği yok. Burada kepçe ve traktör gece ve gündüz çalışarak ağaçları kökünden keserek gömdüler. Kepçe ağacı kökünden sökerek sonrada üzerine toprak örtüyor. Burada 10- 15 metre uzunluğunda ağaçlar var. Nasıl olur da vasfını yitirmiş orman olur? Böyle bir şey olamaz. Burada gürgenler, meşeler ve 200 yıllık ardıç ağaçları var. Hepsi sökülüp toprağın altına gömülüyor. Hayvanlarımız burada otluyordu. Bu ormanlık yok edilerek, hayvancılığın da bitmesi demektir\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri ise yasanın 2017\'de değiştirildiğini ve artık böyle kiralama yapılmadığını belirterek, arazinin tahsis edildiği 2 kişinin, 2 alanda düzenleme yapıp, ceviz fidanı dikerek, alanı ceviz ormanına dönüştüreceğini söylemekle yetindi.



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