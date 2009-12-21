Tekirdağ'da öğretmen servisi kaza yaptı: 1 ölü, 20 yararlı

Tekirdağ'da öğretmen servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İnecik Köyü İlköğretim Okulu'ndan öğretmen ve öğrencileri alan Ömer Dinçer'in kullandığı 59 M 1613 plakalı servis minibüsü, Tekirdağ'a 25 kilometre kala, karşı yönden gelen Sermin Namlı yönetimindeki 59 AH 262 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, Sermin Namlı'nın otomobilinde bulunan Belgin Namlı öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Sermin Namlı, İnecik Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri Neşe Midil (13) ve Elif Nur Yorulmaz (13), öğretmenler Kamile Özel, Abdülhamit Genç, Ahmet Özker, Duygu Ekiz, İsmigül Diken, Turgut Çiftçi, Erdem Demircan, Atiye Sökük, Hakan Oral, Nalan Yılmaz, Sabriye Ayten, Şenel Bekdemir, Meltem Tekdemirkoparan, Meltem Çiçek, Bahar Aydık, Sabriye Ayten ve minibüs sürücüsü Ömer Dinçer, Tekirdağ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.