T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da öğretmen servisi kaza yaptı: 1 ölü, 20 yararlı

21 Aralık 2009 21:04

Tekirdağ'da öğretmen servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İnecik Köyü İlköğretim Okulu'ndan öğretmen ve öğrencileri alan Ömer Dinçer'in kullandığı 59 M 1613 plakalı servis minibüsü, Tekirdağ'a 25 kilometre kala, karşı yönden gelen Sermin Namlı yönetimindeki 59 AH 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Sermin Namlı'nın otomobilinde bulunan Belgin Namlı öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Sermin Namlı, İnecik Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri Neşe Midil (13) ve Elif Nur Yorulmaz (13), öğretmenler Kamile Özel, Abdülhamit Genç, Ahmet Özker, Duygu Ekiz, İsmigül Diken, Turgut Çiftçi, Erdem Demircan, Atiye Sökük, Hakan Oral, Nalan Yılmaz, Sabriye Ayten, Şenel Bekdemir, Meltem Tekdemirkoparan, Meltem Çiçek, Bahar Aydık, Sabriye Ayten ve minibüs sürücüsü Ömer Dinçer, Tekirdağ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24