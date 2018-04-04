Tekirdağ'da, lisede 'menenjit' alarmı (2)

TEDAVİYE ALINAN ÖĞRENCİNİN BİLİNCİ AÇILDI, KONUŞMAYA BAŞLADI

Tekirdağ\'da, menenjit teşhisi konulan Ergene Anadolu Lisesi 1\'inci sınıf öğrencisi B.S.\'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisi sürdürülüyor. Yoğun bakım ünitesinde tutulan öğrencinin sabah kaybolan bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı öğrenildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, B.S.\'nin menenjit olduğu kesinleşirken, doktorlar, bulaşıcı olup, olmadığının anlaşılabilmesi için hastalığın türünü belirlemeye çalışıyor.