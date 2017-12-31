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Tekirdağ'da klimalı durak

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda klimalı durakları hizmete aldı

31 Aralık 2017 00:30

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı\'nda klimalı durakları hizmete aldı. Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sıcak ortamda otobüs beklemenin vatandaşın doğal hakkı olduğunu söyledi. 
Süleymanpaşa Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların duraklarda beklerken üşümemeleri için \'klimalı durak\' hizmetini devreye soktu. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı\'ndaki otobüs durağı kapatılarak klimalı hale getirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, \"Biz bu durağı Cumhuriyet Meydanı\'na numune olarak koyduk. Biliyorsunuz ki ulaşımla alakalı hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Biz, taksi durakları ve otobüs durakları ile alakalı olması gerekeni ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında sıcak bir ortamda otobüs beklemesi en doğal hakları\" dedi.
Hizmete alınan durakta klima olduğunu fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otobüs beklerken duraklarda çok üşüdüklerini ifade eden yolcular, belediyenin hizmetini diğer duraklara da taşımasını istedi.

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