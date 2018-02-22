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Tekirdağ'da jandarmadan harekata destek için kan bağışı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan destek için kan bağışında bulundu

22 Şubat 2018 18:39

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan destek için kan bağışında bulundu. 
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Tekirdağ Kan Bağış Merkezi tarafından İl Jandarma Komutanlığı\'nda kurulan seyyar stantlarda jandarma personeli, Türk Kızılayı\'na yaklaşık 100 ünite kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyası yarın da Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda devam edecek.

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