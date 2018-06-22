Tekirdağ'da jandarmadan asayiş uygulaması: 20 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da jandarma ekiplerinin 300 personelle yaptığı denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 80 ekip ve 300 personelle denetim yapıldı. Denetimlerde, narkotik köpeği ve drone da kullanıldı. Kentte uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımına engel olmak için metruk bina, park, bahçe ve eğlence mekanlarında gerçekleştirilen uygulamada, 8 bin 230 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 20 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 bin 500 dolu makaron, 190 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca 18 araç trafikten men edildi.



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