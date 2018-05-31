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Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan A

31 Mayıs 2018 19:58

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan A.N., S.G. ve Ç.A., polis tarafından yakalandı. Evlerinde yapılan aramada 3 motosiklet, altın ve elektronik eşyalar ele geçilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi\'nde hırsızlık ve gasp olaylarına karışan A.N.\'yi takibe aldı. Polisler, çaldığı altınları bir kuyumcuya satmak isteyen A.N.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, Süleymanpaşa\'da farklı zamanlarda gerçekleşen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olayının şüphelisi S.G.\'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 motosiklet ve 1 televizyon bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Polis, son olarak Eskicami, Ortacami ve Yavuz Mahallesi\'nde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Ç.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ç.A.\'nın çaldıktan sonra sattığı belirlenen 1 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayar geri alınarak, sahiplerine teslim edildi.
A.N., S.G. ve Ç.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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