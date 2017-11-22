Tekirdağ'da günlük evlerin sahibi 2 kişiye 21 bin TL ceza

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük olarak otel gibi kiraya verilen evlere yönelik denetimlerini artırdı. Denetlenen 101 günlük evden ikisinin sahibine \'kimlik bildirim sistemine kayıt olmadıkları\' gerekçesiyle 20 bin 766 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler olarak günübirlik kiraya verilen evlerde denetim yaptı. 19 ekip ve 53 personelle yapılan denetimlerde, 101 ev denetlendi. Bu evlerden ikisinin sahibine \'kimlik bildirim sistemine kayıt olmadıkları\' gerekçesiyle toplam 20 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, günlük evlerdeki denetimlerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetler yürütebileceklerini göz önünde bulundurduklarını belirtti. Yetkililer, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik, genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebilmesi amacıyla denetimlerin yapıldığını ifade etti.