T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da günlük evlerin sahibi 2 kişiye 21 bin TL ceza

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük olarak otel gibi kiraya verilen evlere yönelik denetimlerini artırdı

22 Kasım 2017 17:49

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük olarak otel gibi kiraya verilen evlere yönelik denetimlerini artırdı. Denetlenen 101 günlük evden ikisinin sahibine \'kimlik bildirim sistemine kayıt olmadıkları\' gerekçesiyle 20 bin 766 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler olarak günübirlik kiraya verilen evlerde denetim yaptı. 19 ekip ve 53 personelle yapılan denetimlerde, 101 ev denetlendi. Bu evlerden ikisinin sahibine \'kimlik bildirim sistemine kayıt olmadıkları\' gerekçesiyle toplam 20 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.
Emniyet yetkilileri, günlük evlerdeki denetimlerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetler yürütebileceklerini göz önünde bulundurduklarını belirtti. Yetkililer, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik, genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebilmesi amacıyla denetimlerin yapıldığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞ Emniyet MüdürlüğüDenetlenenEmniyet MüdürlüğüBuEmniyetYetkililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24