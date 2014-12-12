Tekirdağ'da görevli er kendini yaktı

Tekirdağ 8'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikte vatani görevini yapan 20 yaşındaki er D.D., dün akşam koğuşun girişinde üzerine başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan ve 3'ncü derece yanık olduğu belirlenen askerin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da, bulunan 8'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikte vatani görevini yapan er D.D., dün akşam istirahat etmek için gittiği koğuşunun önünde nereden temin ettiği bilinmeyen bidonla üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Diğer askerler tarafından battaniyeye sarılan D.D., askeri ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 3'nci derece yanık olduğu belirlenen D.D., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki yanık tedavi merkezine sevk edildi.

Bilinci kapanan ve hayati tehlikesi süren D.D.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.