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Tekirdağ'da gençler ceza kesen trafik polisiyle selfie çektiler

Uygulama yapan ekipler kasksız seyir halinde olan motosikletli gençleri durdurarak ceza kesti

14 Eylül 2017 14:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uygulama yapan ekipler bir grup motosikletli genci durdurdu, bazı motosikletlerin trafiğe uygun olmaması üzerine gençlere ceza kesti. Gençlerin isteğini kırmayan trafik polisi gençlerle selfie çektirdi.

Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince araçlara yönelik uygulama yapıldı. İhbarlı yapılan uygulamalar sırasında tehlikeli araç kullananlar, eksik evrak ile eksik ekipmanları bulunan motosiklet ve araç sürücülerine cezai yaptırım uygulandı.

Uygulama yapan ekipler kasksız, tehlikeli ve gürültülü şekilde seyir halinde olan bir grup motosikletli genci durdurdu. Polis bazı motosikletlerin de trafiğe uygun olmaması üzerine gençlere ceza kesti. Gençler cezaya rağmen polis memuru ile selfie çektirmek istedi. Polis memuru gençlerin isteklerini geri çevirmedi.

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