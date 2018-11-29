Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi

Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde dün gece başlayan ve bugün de etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çorlu Havaalanı\'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük 1 derece ölçüldüğü Çorlu ve Ergene\'de, dün gece başlayan ve saatte 20 kilometre hızla esen fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Çorlu Havaalanı\'nda yapılması planlanan 14 okulun eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtınanın etkili olduğu Ergene\'ye bağlı Marmaracık Mahallesi\'ndeki bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrilirken, Hükümet Konağı çatısının bir bölümü ise uçtu. Hasar gören çatının tamir edilmesi için çalışma başlatıldı. Çerkezköy ilçesinde de kaymakamlığın önünde bulunan meşe ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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