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Tekirdağ'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na 2 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'hücre evi'ne yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişiden Ayşe Ş

30 Mart 2018 19:36

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, FETÖ/PDY\'nin \'hücre evi\'ne yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişiden Ayşe Ş. ve İlksen K. adlı kadınlar tutuklanırken, \'mahrem yapılanması\'nın \'sır kutusu\' olduğu belirtilen Mustafa Halit Ş. Malatya\'ya, İlhan K. de Trabzon\'a gönderildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda, darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek, yapılanmasına devam ettiğini belirledi. Haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin, \'gaybubet\' ile \'hijyen\' evleri olarak adlandırdıkları, kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldıkları ve zaman zaman dışarı çıktıkları saptandı. Şüpheliler, takibe alındı. Polis ekipleri, FETÖ\'nün \'emniyet mahrem yapılanması\'nın \'sır kutusu\' olduğu değerlendirilen Mustafa Halit Ş. ile İlhan K.\'yi evden dışarı çıkınca yakalandı. Ayşe Ş. ile İlksen K. ise evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada; çok sayıda dijital materyal, başka kişilerin üzerine kayıtlı telefon hatları ve cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; Mustafa H.Ş.\'nin \'Hasan Vatansever\', İlhan K.\'nin \'Hatip Kaya\', Ayşe Ş.\'nin \'Meltem Vatansever\', İlksen K.\'nin de \'Ayşe Kaya\' adına düzenlenen sahte kimlik fotokopileri ele geçirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Mustafa H.Ş.\'nin, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı öğretmenlik yaptığı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında \'Sedat/Ziya\' kod ismini kullanarak, örgütün \'mahrem emniyet yapılanması\'nda örgütsel faaliyet sergilediği, örgüt adına \'Türkiye emniyet yapılanması\'ndan sözde sorumlu Süleyman Sargın\'ın sekreterliğini yaptığı, Türkiye\'deki tüm polis okullarının sözde sorumlusu olduğu, örgütün \'Malatya emniyet yapılanması\'nın \'il müdürü\' pozisyonunda da bulunduğu, şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı ve Malatya 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi\'nce aranması bulunduğu tespit edildi. \'FETÖ\'nün emniyet mahrem yapılanmasının sır kutusu\' olduğu değerlendirilen Mustafa H.Ş.\'nin \'hijyen evi\'nde ailesiyle birlikte yaşadığı, çevresine kendisini \'Hasan\' ismiyle, özel dersler veren öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Gözaltına alınan Ayşe Ş.\'nin de Mustafa Halit Ş. ile evli olduğu, daha önce Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu\'nda çalıştığı, hakkında Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arama kaydının bulunduğu öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden örgütün \'mahrem yapılanmasının sır kutusu\' olduğu belirtilen Mustafa Halit Ş. Malatya\'ya, İlhan K. ise Trabzon\'a soruşturmalarının yürütülmesi için gönderildi. Adliyeye sevk edilen Ayşe Ş. ile İlksen K. adlı kadınlar da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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