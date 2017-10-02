Tekirdağ'da FETÖ soruşturmasına 1 ayda 347 tutuklama

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eylül ayında haklarında adli işlem yapılan 928 şüpheliden 347\'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçen ay 928 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nün ekiplerince yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 928 şüpheliden 347\'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkemece 421 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 160 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 128 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.