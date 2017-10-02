T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da FETÖ soruşturmasına 1 ayda 347 tutuklama

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eylül ayında haklarında adli işlem yapılan 928 şüpheliden 347'si tutuklandı

02 Ekim 2017 15:48

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eylül ayında haklarında adli işlem yapılan 928 şüpheliden 347\'si tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçen ay 928 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nün ekiplerince yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 928 şüpheliden 347\'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkemece 421 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 160 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 128 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUN Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞda FETÖPDYEylülTekirdağ Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYTekirdağ Emniyet MüdürlüğüMahkemeceSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24