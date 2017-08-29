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Tekirdağ'da FETÖ sanığı doktorlara 10'ar yıl hapis istemi

Mehmet YİRUN / TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor, eczacı ve dernek çalışanı olduğu belirlenen 11'i tutuklu 31 sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Tekirdağ 2'nci Ağ

29 Ağustos 2017 14:52

Mehmet YİRUN / TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor, eczacı ve dernek çalışanı olduğu belirlenen 11\'i tutuklu 31 sanık hakkında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Tekirdağ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. 150 sayfalık iddianamede örgüt üyesi olmakla suçlanan şüphelilerin, örgütün talimatıyla 166 yurt dışı gezisi düzenledikleri kaydedildi.
Tekirdağ\'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, dernek kurarak faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen eczacı ve doktorlar hakkındaki iddianame tamamlandı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame ile 11\'i tutuklu 31 sanık için Tekirdağ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.
İddianamede haklarında dava açılan sanıkların, örgüt içerisindeki meslek gruplarına göre ayrıldıkları \'üniteciler\' olduğu ifade edildi. 
10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcı Emrah Yıldırım hazırladığı iddianamede 2015 yılında feshedilen Küresel Doktorlar Trakya Derya Sağlık Derneği\'nin üyesi, aralarında doktorların yanı sıra eczacı ve dernek çalışanlarının da bulunduğu tutuklu sanıklar Halis Başbay, Hakan Doğramacıoğlu, Atilla Kurtgöz, Yusuf Kürşat Özdamar, Sevcan Kalkan, Nihat Biçer, Uğur Işık, Hasan Nazif Gönülalan, Mehmet Şerif Top, Veli Yorulmaz, İbrahim Sakarya, tutuksuz sanıklar Metin Arslan, Serdar Çekici, Kazım Şen, Ender Emre, Osman Kaya, Arzı Özdamar, Yasemin Baydar, Fevzi Genç, Adnan Özer, Harika Gökçe Birgin, Rıza Darende, Abdullah Karakoç, İbrahim Serhat Erdevir, Zehra Doğramacı, Ertan Demirci, Deniz Yıldız, Bahattin Kaya, Azamet Cezik, Muhammet Ali Eke ve Emrah Metin hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası ve Terörle Mücadele Yasası 5\'nci madde gereğince verilecek cezanın yarı oranında arttırılmasını istedi.
166 YURT GEZİSİ
Sanıkların üye olduğu sağlık derneğinin amacına uygun hizmet vermediği, sanıkların himmet ve örgüte insan sağladığı kaydedilen iddianamede örgüt talimatıyla 166 yurt gezisi düzenlediği bilgisine yer verilirken, bazı doktorların bu gezilerden 26\'sına katıldığı belirtildi.

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