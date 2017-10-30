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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi, gözaltına alındı

30 Ekim 2017 20:15

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi, gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Süleymanpaşa\'da FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Y.C., A.K., M.O., A.Y., S.A. ve A.G. gözaltında alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. 

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