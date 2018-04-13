Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.D., S.O., R.A., N.T. ve F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.