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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

13 Nisan 2018 22:24

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.D., S.O., R.A., N.T. ve F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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