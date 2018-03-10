Tekirdağ'da 'FETÖ hücre evi' operasyonunda 29 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından yeniden oluşturmaya çalıştığı hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 kişiden 29\'u, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'nin güncel faaliyetlerinin tespiti amacıyla yaptığı çalışmada, örgütün küçülerek yapılanmasını sürdürdüğü ve yeni \'il abileri\', \'ilçe abileri\', eğitim danışmanları\' atadığı belirlendi. Ekipler, bu kişileri takibe aldı. Örgütün yönetici pozisyonundaki üyelerinin, haklarındaki adli soruşturma nedeniyle kaçak yaşayan örgüt üyelerinin saklanmaları için, \'gaybubet\' ve \'hijyen evleri\' oluşturduğu ve bu evlerde yaşayanların da ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi. Geçen 26 Şubat\'ta başlatılan operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, örgütün hücre evlerinde yapılan aramalarda 288 bin 790 lira, 21 bin 283 ABD doları, 100 euro, 5 Cumhuriyet altını, 20 gram altın ile sahte kimlikler ve can yelekleri bulundu. Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerde, örgütün yeni bir programla iletişime geçtiği tespit edildi.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, art arda adliye sevk edildi. Şüphelilerden 29\'u tutuklanırken, 15\'i adli kontrol şartı olmak üzere 19\'u serbest bırakıldı. Polisin, firari olduğunu belirlediği 5 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.