Tekirdağ'da feribottan inen otomobil denize düştü: 4 ölü

Tekirdağ’da, araba vapurundan inen ve sağa dönmesi gerekirken, düz giden otomobil denize düştü. Suya gömülen otomobilde, Kırklareli'ne düğün hazırlıkları için geldikleri belirtilen damat ve gelinin anne ve babası 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Ruhan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olay, gece saat 04.00 sıralarında Tekirdağ Limanı’nda meydana geldi. Kırklareli’ndeki düğün hazırlıkları için İzmir'den yola çıkan ve dünür oldukları belirtilen Eriş ve Gülhan çifti, 41 E 7190 plakalı otomobille geldikleri Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde gece 'Yener C' adlı arabalı vapura bindi. Otomobildekilerin çocukları olan gelin Selvi Eriş ile damat Mustafa Gülhan ise çeyizlerin taşındığı kamyonla limana geldi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, çocuklarının en mutlu gününe hazırlanan dünür çift, vapurda oldukça sevinçli tavırlarıyla dikkat çekti. Araba vapuru limana yanaştığında otomobille vapurdan inmek isteyen sürücü 53 yaşındaki Vecdet Eriş sağa dönmesi gerekirken, gece karanlığında iddaya göre uyarı tabelası da olmadığı için düz gidince otomobil denize uçtu. Vapurda bulunanlar otomobilin denize düştüğünü görünce liman görevlilerine ve polise haber verdi. Kamyonette bulunan ve olaya tanık olan gelin ve damat sinir krizleri geçirdi.

Olay yerine gelenTekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler, denizden ilk olarak 51 yaşındaki Zeynep ve eşi 53 yaşındaki Ahmet Gülhan’ı çıkarttı ve hazır bekletilen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Bir süre sonra da öğretmen oldukları belirlenen 49 yaşındaki Aysel ve eşi Vecdet Eriş denizden çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aysel ve eşi Vecdet Eriş’in öldüğünü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan Zeynep ve Ahmet Gülhan çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dünür oldukları belirtilen 4 kişinin cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vapurda bulunan diğer yolcular, ailenin akşam vapuruna bindiklerini ve çok keyifli olduklarını söylediler. Ayrıca sürücüler, limanda hiçbir tabela ve işaretin olmadığını öne sürdü.

Denize düşen otomobil ise sabah saat 09.30'da vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.