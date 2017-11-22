Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da polis ekiplerince baskın yapılan bir evde DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi\'ndeki bir evde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik takibe alınan 2 şüpheli, sabaha karşı mahkeme kararıyla eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve Suriye uyruklu olduğu öne sürülen şüpheliler M.S. ve Y.S. ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.