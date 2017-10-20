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Tekirdağ'da 7 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 7 muvazzaf askeri gözaltına aldı

20 Ekim 2017 02:02

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 7 muvazzaf askeri gözaltına aldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında terör örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesi ile çeşitli rütbelerde 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı aldı. Polis ekipleri alınan karar doğrultusunda halen görevde oldukları belirlenen 7 askeri personeli gözaltına aldı.
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce KHK ile görevden ihraç edilen eski Muratlı ilçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener\'i de gözaltına alındı.

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