-Tekirdağ'da "Süpürge" operasyonu TEKİRDAĞ (A.A) - 03.10.2011 - Tekirdağ Jandarma Alay Komutanlığı tarafından düzenlenen ''Süpürge'' adlı operasyonda, astsubay ve uzman çavuşların da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, ''Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, 4733 sayılı kanuna muhalefet'' suçlarına karıştıkları iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, Jandarma Alay Komutanlığında görevli Astsubay D.Ö, Van Jandarma Alay Komutanlığına tayini çıkan Astsubay S.G, uzman çavuşlar M.Ç. ve T.G ile T.H, Ç.T, M.A, R.S, A.K, C.A, B.Y, E.A, H.A ve Z.T gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Çorlu Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.