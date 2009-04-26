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Tekirdağ'da 2 uçaksavar mermisi bulundu

Tekirdağ’da balık tutan 2 çocuk tarafından sahil kenarında 2 uçaksavar mermisi bulundu.

26 Nisan 2009 03:00

Tekirdağ’da balık tutan 2 çocuk tarafından sahil kenarında 2 uçaksavar mermisi bulundu.

Polis ekipleri, MOBESE kameralarının gördüğü alanda bulunan mermilerin kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi Tekirdağ Cezaevi karşındaki sahil kenarında dün akşam saatlerinde balık tutan 2 çocuk, yerde MKE yapımı 2 patlamamış uçaksavar mermisi buldu. Bunun üzerine gelen polis ekipleri çocukların ifadelerine başvurdu ve mermileri incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürüyor.

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