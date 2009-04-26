Tekirdağ'da 2 uçaksavar mermisi bulundu

Tekirdağ’da balık tutan 2 çocuk tarafından sahil kenarında 2 uçaksavar mermisi bulundu.



Polis ekipleri, MOBESE kameralarının gördüğü alanda bulunan mermilerin kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı.



Yüzüncü Yıl Mahallesi Tekirdağ Cezaevi karşındaki sahil kenarında dün akşam saatlerinde balık tutan 2 çocuk, yerde MKE yapımı 2 patlamamış uçaksavar mermisi buldu. Bunun üzerine gelen polis ekipleri çocukların ifadelerine başvurdu ve mermileri incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürüyor.



