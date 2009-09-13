Tekirdağ'a tanklar sevk edildi

Günlerdir konuşulan sağanak yağış ve beraberinde getireceği sel ve su baskınları tahmini doğru çıktı. Sağanak yağışın etkili olduğu Tekirdağ Kumbağ'daki yazlık sitelerde mahsur kalanlar var. Olay yerine tanklar sevk edildi. Tuğla fabrikalarında mahsur kalan işçiler ise kurtarıldı.

TEKİRDAĞ

Kumbağ:

Tekirdağ'ın merkez Kumbağ beldesinde meydana gelen sel felaketinin ardından tuğla fabrikalarında mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları sona erdi.

Karadan yapılan kurtarma çalışmalarında tuğla fabrikalarındaki 131 işçiye ulaşıldı, havadan yapılan çalışmalarda ise 180 dolayında işçi kurtarıldı.

Karadan yapılan çalışmalara GEA ve AKUT arama kurtarma ekipleri, Tekirdağ itfaiyesi, askeri birlikler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve diğer ekipler katıldı.

Bu arada, fabrikalardaki çalışmalar sırasında 6 yabancı uyruklu kaçak işçinin de kurtarıldığı bildirildi.

Öte yandan, bölgede yazlık evlerinde sele yakalanan vatandaşların kurtarılması çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tanklarla yapılıyor. Bu arada yetkililer, bazı vatandaşların evlerini terk etmek istemediklerini, 2. ve 3. katlara çıkarak selden korunduklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçeleri arasında bulunan ve aşırı yağıştan dolayı çökme meydana gelen Kadıköy Köprüsü de yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Yağmaya karşı önlem:

Tekirdağ'ın Kumbağ beldesinde meydana gelen sel felaketinin ardından askeri birlikler yağma olaylarına karşı önlem aldı.

Kumbağ'da, sel felaketinin ardından yazlık evlerden hırsızlık olayının meydana gelmemesi amacıyla askeri birlikler evlerin bulunduğu bölgede bekletiliyor. Yetkililer, suların çekilmesinin ardından bölgede hasar belirleme çalışması yapılacağını bildirdiler.

Saray:

Saray ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Galata Deresi taştı. Bölgede devam eden yağış nedeniyle taşan dereye, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Şiddetli yağıştan dolayı, Galata Köprüsünün de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Galata Deresi yatağındaki bazı evler, sele karşı alınan önlemler çerçevesinde daha önce boşaltılmıştı.

Sel nedeniyle çöken Lala Deresi üzerindeki köprünün çökmesi yüzünden Saray ilçesine ulaşımda sıkıntı yaşanan Bahçeköy'e, mobil hastane kuruldu.

Tekirdağ Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil hastanede, poliklinik hizmeti verilirken, acil durumlar için de bir ambulans hazır bekletiliyor.

Tekirdağ Sağlık İl Müdürü Dr. Uğur Çağlayan, salgın hastalıklara karşı her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Dr. Çağlayan, sel sonrası ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Su depoları sürekli klorlanıyor" dedi.

Sulardan sürekli numuneler alındığını anlatan Çağlayan, Bahçeköy başta olmak üzere selden etkilenen köy muhtarlarına da suların klorlanması için klor tabletlerin dağıtıldığını kaydetti.

EDİRNE

Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı tesislerine giderken, kepçenin Şükrüköy dere yatağına saplanması sonucu mahsur kalan biri müdür 3 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede, sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve Köprü Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katlarına su girdi.

Köprü Mahallesi sakinlerinden Salih Demir, evini su bastığını yetkililerin bir an evvel kendilerine yardım etmelerini istedi. Yine aynı mahalleden evine dolan suyu boşaltmaya çalışan Hülya Tuncalı da, siyasilere tepki göstererek, seçim zamanında kapılarını çalmamalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın sabaha karşı etkisini yitireceğini, yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağını kaydettiler.

BALIKESİR

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa beldesinde (Avşa Adası), ilk belirlemelere göre, yaklaşık 200 konut ve iş yerinin alt katlarının sular altında olduğu bildirildi.

Avşa Belediye Başkanı Cevdet Çağlar, belde de etkili olan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

İZMİR

İzmir'de yağışlı hava akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yağışların özellikle kıyı kesimlerde etkili olması bekleniyor. Yağmurun sabah saatlerinde etkisini yitirerek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Yalı Mahallesi İzmir-Çanakkale yolu ve Hürriyet Caddesi'ni su bastı.

İzmir-Çanakkale yolunda trafik 1 saat süreyle tek şeritten sağlanabildi. Hürriyet Caddesi'ndeki su taşkınına Aliağa Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Vatandaşlar ve polisler, tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Karayolları ekipleri de vidanjörlerle su taşkınına müdahale etti. İlçede muhtemel sel baskınlarına karşı, İzmir Valiliği'nce görevlendirilen İl Özel İdaresi'ne ait iki ekip ile Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekibi hazır bulunuyor.

Gediz EDAŞ İl Müdürlüğü elektrik kesintilerine, Telekom İl Müdürlüğü ise haberleşmenin aksaması ihtimaline karşılık ekiplerini hazır bulundurmaya devam ediyor.

Öte yandan, kent içinde herhangi su baskını ihbarı yapılmadığı ancak tıkanan su kanalları nedeniyle başvuruların olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle, kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu.

Lapseki ilçesinin büyük bölümünü etkileyen sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerdeki ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Gece boyunca devam eden yağmur, İskele Meydanı'nda bulunan Devlet Hastanesinin zemin katındaki yemekhane ile depo bölümünün su altında kalmasına neden oldu.

Etkili yağış dolayısıyla İskele karşısındaki yol da trafik tek yönden verildi. Sahilde park halinde bulunan ve suyun içinde kalan çok sayıdaki araç, traktörlerle suyun içinden çıkarıldı. Kocabaş Çayı'nın kenarında bulunan Hacı İsmail Efendi Camisi'ni de su bastı. Belediye ekipleri, gece boyunca su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde çalışma yaptı. Bu arada yağış nedeniyle Kocabaş Çayı'ndaki su seviyesinin yükseldiği, yağışın etkili şekilde devam etmesi durumunda çayın taşma tehlikesinin olduğu bildirildi.

Biga ilçesi Kocagür köyünde de, etkili olan yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Köy muhtarı Mehmet Tınaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın dün geceden itibaren köyü etkisi altına aldığını belirterek, 20 evi su bastığını söyledi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir tatil sitesinde, birçok evi su bastı. Dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur nedeniyle ilçede birçok evi su bastı. 112 konutun bulunduğu Boğazkent Tatil Sitesi'ndeki yaklaşık 30 evin zarar gördüğü belirtildi. Zarar gören evlerin bir kısmında kimsenin olmadığı belirtildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Çanakkale İl Merkezi ve çevre ilçeleri ile Balıkesir'in Erdek, Bandırma, Manyas ve Gönen çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış, 06.00'dan 23.59'a kadar etkili olacak. Uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

BURSA

Bursa'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde saat 16.30'da başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yüzünden, özellikle Esentepe, Kültür, Selimzade ve Alaattinbey mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri, yapılan ihbarlar doğrultusunda su baskınlarına müdahale ediyor.

MANİSA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde fırtına nedeniyle, ilçe merkezindeki bir kahvehanenin önünde bulunan çınar ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi. Bursa'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kent merkezinde saat 16.30'da başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yüzünden, özellikle Esentepe, Kültür, Selimzade ve Alaattinbey mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri, yapılan ihbarlar doğrultusunda su baskınlarına müdahale ediyor.

Saruhanlı'da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. İlçe merkezindeki bir kahvehanenin önünde bulunan çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle, park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Bu sırada telefon direğindeki tellerin de sarkmasıyla yol, bir süre trafiğe kapandı. Saruhanlı Belediyesi ekipleri, iş makinesi ile aracın üzerine devrilen ağacı kaldırdı.

SAMSUN

Samsun'da beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlar ve ilgililer uyarıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik uyarıda, yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği ve yağışların Karadeniz Bölgesi genelinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, taşkın, heyelan, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlulara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle dere kenarlarındaki yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın dere taşkınları konusunda uyarılmaları ve ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

MERSİN

Mersin Vali Yardımcısı ve İl Kriz Merkezi Başkanı Kaya Çıtak, "Doğu Akdeniz'de etkili olacağı" belirtilen yağış nedeniyle ilgili birimleri, muhtemel sel ve su baskınlarına karşı uyararak önlem almalarını istedi.

Çıtak, yaptığı yazılı açıklamada, Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yarın ve pazar günü etkili yağış beklendiği şekildeki uyarısını hatırlatarak, olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda kaymakamlıklardan vatandaşları uyarmalarını isteyen Çıtak, dere yataklarında ikamet edenlerin, tehlike anında evlerinden tahliye edilecek şekilde hazır olunması gerektiğini ifade etti.

ADANA

Adana'da hafta sonu beklenen sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu Akdeniz Bölgesi'nde havanın, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacağını ve rüzgarın yağış anında değişik yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin bildirilmesi üzerine, Vali Yardımcısı Fikret Deniz başkanlığında kaymakam ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, cumartesi ve pazar günleri Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü, Can-Kur ve İtfaiye Müdürlüğünün, ilçelerde kaymakamlıkların, ilçe belediyelerinde Belediye Başkan Yardımcısı ve en az 1 personelle, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Özel İdare Genel Sekreterliği, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 24 saat kriz merkezi esasına göre açık tutulması ve kilit eleman bulundurulması kararı alındı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü'nce hastanelerin ve 112 acil servisinin teyakkuz durumunda bulundurulması, 24 saat kriz esasına göre çalıştırılması, ASKİ tarafından rögar kapaklarının ilçe belediyeleriyle irtibat kurularak temizletilmesi, vatandaşların pikniğe, geziye, balığa çıkmamaları konusunda uyarılması, özellikle Karataş, Yumurtalık ilçelerinde fırtına olacağı belirtildiğinden balıkçı teknelerinin denize açılmaması, deniz kenarında, dere kenarında, sulama kanalları çevresinde bulunan çadırlardaki işçi ailelerin uyarılması kararlaştırıldı.

ANKARA

Başkentte sağanak yağış beklentisi ve su baskını ihtimaline karşılık önlemler alındı. İtfaiye personeli fazla mesai yaparken, Ankaray'ın Kolej durağında su baskını ihtimaline karşılık girişlere kum torbaları ile set çekildi.

Başkentte beklenen sağanak ile sel ve su baskını olması ihtimaline karşılık, itfaiye ekipleri fazla mesai yapıyor. Olası su baskınlarında kullanılacak motopomplar da belirlenen bölgelerde hazır bekletiliyor.

MUĞLA

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 tekne battı, 2 tekne karaya oturdu, çok sayıda tekne ile liman zarar gördü. Son yılların en fazla yağışını alan marmaris'te ise ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.. Antalya'da yağış kendini etkisini artırmaya başladı.

Meteorolojik uyarı!

Meteoroloji, bazı bölgelerde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda şunlar kaydedildi:

"Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray), İç Ege (Afyon, Uşak, Kütahya) ve Muğla ile sabahın ilk saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor."

Uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.