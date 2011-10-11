-Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak TEKİRDAĞ (A.A) - 11.10.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi ile 85 ev ve iş yerini su bastı, bir gecekonduda da duvarın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Tekirdağ ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle, Kazımiye, Cemaliye, Nusratiye ve Havuzlar mahalelerinde çoğunluğu bodrum ve zemin kat olmak üzere 85 ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, motopomplar ve vidanjörler vasıtasıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için büyük çaba harcadı. Bağlariçi mevkisinde yolda çökme yaşanırken, seyir halindeki araçlar yollarda kaldı. Karayolunda oluşan çukurlara düşen bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. İş makinelerinin uzun süren çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu sırada sürücüler yaşadıkları zor anlar nedeniyle yetkililere tepki gösterdi. -Çorlu Devlet Hastanesini de su bastı- Şiddetli sağanak sonrası Çorlu Devlet Hastanesinde de su baskını yaşandı. Hastanenin acil giriş kısmı ve zemin katının sular altında kalması nedeniyle bir süre acil hasta kabul edilemedi. Hastane çalışanları ellerindeki malzemelerle, binaya dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Hastaneye acil olarak gelen bazı hastalar Tekirdağ'a sevk edildi. -Çöken duvarın altında kaldı- Öte yandan Cemaliye Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan bir gecekondunun duvarı su baskını sonucu yıkıldı. Olay esnasında evinde uyumakta olan Gönül Fıçıcıoğlu (43), duvarın üzerine çökmesi sonucu yaralandı. Bacağı kırıldığı bildirilen Fıçıcıoğlu, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kırılan bacağı alçıya alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. -Kırklareli Kırklareli'de ise sağanakla beraber etkisini arttıran fırtına ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Karacaibrahim ve Karakaş mahallelerinde ağaçlar devrilirken, bazı bölgelerde elektrik hatları zarar gördü. Karacaibrahim Mahallesi Nushet Somay Caddesi'nde 4 ağacın devrilmesi sonucu yol bir süre araç trafiğine kapandı. Devrilen ağaçların Kırklareli Belediyesi ekiplerince kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kırklareli'ne son 48 saatte metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğünü bildiren Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.