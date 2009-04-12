Tekirdağ Valisi'nin cip koleksiyonu

Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, maaşlar için anlaşılan bankanın promosyonuyla 3 makam arabasına piyasa değeri 220 bin TL olan lüks bir cip ekledi.



Vali Doğan, "Tamamen yasal bir uygulama, şahsıma alınmadı. Valiliğin ihtiyacı vardı" dedi. Denizden yüksekliği ortalama 10 metre olan Tekirdağ’da köy yollarının yüzde 70’ine yakını asfalt kaplamadan oluşuyor.



Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, 3 makam aracı bulunmasına rağmen son olarak banka promosyonu ile makam aracı olarak kullanılmak üzere piyasa değeri 113 bin Euro (220 bin TL) olan 2009 model sıfır kilometre cip aldırdı. Üç gün önce alınan cipe, Vali Doğan dün ilk defa bindi ve gideceği programları kentte lüks ciple yaptı.



3 makam aracı vardı



Tekirdağ Valiliği İl Özel İdaresi 1 ay önce işçi ve memurların maaşları için Vakıfbank ile İl Özel İdaresi mevduat hesapları için de Halk Bankası ile 3 yıllığına anlaştı. İçişleri Bakanlığı’nın, 5 Aralık 2005 tarihinde yayımladığı genelgeye göre, bankadan alınan promosyon ücretinin yüzde 70’i personele dağıtıldı. Yüzde 30’u olan 61 bin 500 TL ise üç gün önce İl Özel İdaresi protokol hizmetlerinde kullanılmak üzere ’Volkswagen Caravella’ marka minibüs satın aldı. İl Özel İdaresi mevduat hesapları içinde Halk Bankası ile 3 yıllığına anlaşma imzalayan valilik, mevduat promosyonu ile de Vali Aydın Nezih Doğan’ın isteği doğrultusunda minibüsle birlikte aynı gün ’Toyota Land Cruiser V8’ marka, piyasa değeri yaklaşık 113 bin Euro olan 2009 model sıfır kilometre lüks cip aldırdı. ’Renault Safran’, ’Renault Megane’ ve ’Mercedes’ marka makam araçları bulunan Vali Doğan’ın makam aracı sayısı bu ciple birlikte 4’e yükseldi.



'Bankanın hediyesi'



İl Özel İdaresi mevduat hesapları için resmi bankalardan teklif aldıklarını belirten Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, şöyle konuştu: "En yüksek faiz oranı veren Halk Bankası ile mevduat hesapları için anlaşma yaptık. Promosyon alacaklarına karşın bankadan valiliğin ihtiyacı olan arazi aracı istedik. Banka ’Toyota Land Cruiser V8’ marka, 4x4 cip hediye etti. Geçen yıllarda promosyona karşılık bankalar Tekirdağ Valiliği Kültür Merkezi’nin ve Namık Kemal Üniversitesi’nin bazı eksikliklerini tamamladı.



'Tamamen yasal işlem'



Bu sene arazi aracına ihtiyacımız vardı. Banka ile görüşerek cip hediye olarak Tekirdağ Valiliği’ne verildi. Yapılan işlemler tamamen yasaldır. Bu araç şahsımın değil, Tekirdağ Valiliği makamında kullanılmak üzere alınmıştır. Birçok konuda arazi aracına ihtiyacımız olmuştu. Tekirdağ Valiliği’nin ihtiyacı olduğu için cip alma kararı verdik."



Köylerin yolu asfalt



Denizden yüksekliği ortalama 10 metre olan Tekirdağ’da köy yollarının yüzde 70’ine yakını asfalt kaplamadan oluşuyor. 945 metre rakımlı Tekirdağ’ın tek dağı olan Ganos Dağı dışında il genelikle düzlük araziden oluşuyor. Tekirdağ’da arazi aracını gerektirecek engebeli bir yol bulunmadığı belirtildi. (DHA)

