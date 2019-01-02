Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge büründü

Tekirdağ'da denizin 20 metre çekildiği Marmara Ereğlisi sahilinde su seviyesi normale dönerken, denizin rengi bazı kısımlarda turuncuya döndü. Balıkçılar turuncu renge ölen denizanalarının neden olduğunu söyledi.



Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, dün kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda denizanası da ölü olarak kıyaya vurdu. Bugün kıyıda su seviyesi normale dönerken, suyun renginin de bazı kısımlarda turuncu olduğu görüldü. Marmara Ereğlisi'nde balıkçılık yapan Ahmet Kaçarlı, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu ifade ederek, turuncu renge ölü denizanalarının sebep olduğunu söyledi. Kaçarlı, "Genelde deniz Mart ve Nisan aylarında çekilir ama bu yıl çok fazla geri çekilme oldu. Bu da çok sayıda denizanası ve yavrusunun ölümüne sebep oldu. Bu nedenle denizin turuncu rengi aldığını söyleyebiliriz" dedi.