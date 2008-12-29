Tekirdağ Müftüsü: Hindininki can değil mi?

Kurban kesenleri eleştirenleri “Hindilere niye tepki göstermiyorsunuz” diye eleştiren Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan, “çam fidanını kesip gölgesinde içmek dine aykırı” dedi



Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan, Kurban Bayramı’nda ’Hayvan kıyımı yapılıyor’deyip de yılbaşında kesilen hindilere tepki göstermeyenleri eleştirdi. Müftü Okutan ayrıca çam fidanlarını kesip gölgesinde içki ile kendinden geçmenin din kuralları ile bağdaşmadığını söyledi. Müftü Ahmet Okutan, yılbaşı nedeniyle yayınlanması için yerel gazetelere yazı gönderdi.



Dini ve milli geleneklerle çatışmamak kaydıyla yılbaşını kutlamakta sakınca olmadığını belirten Okutan, çam fidanlarını kesip gölgesinde içki ile kendinden geçmenin din kuralları ile bağdaşmadığını anlattı.



Yılbaşında kesilen hindilerin yenip yenilemeyeceği hususuna değinen Okutan, şunları yazdı: “Yılbaşı gecesinde kesilen hindiler yenir mi gibi sorularla karşılaştığımız oluyor. Usulüne uygun kesilip yenilmesi halinde bunda sakınca yoktur. Ancak, yılbaşında kesilen hindiler nedeniyle hep aklıma takılan bir şey oluyor. Kurban Bayramı’nda Allah’a yakınlaşmak ve O’nun emrinin gereği olarak kesilen kurbanlar için ’Hayvan kıyımı oluyor’diye yaygara koparanlar, yılbaşında kesilen hindiler için neden hiçbir şey söylemiyor?”



Bu tepkiyi göstermeyenlerin kurban kesmeyip hindi kesenler olduğunu belirten Okutan, “Acaba kendileri hindi kesip kurban kesmedikleri için mi kurban kesenlerin din adına kestikleri için mi, yoksa ineğin, koyunun taşıdığı can da, hindinin taşıdığı can olmadığı için mi? Bunun sebebini bilen biri olur da bizleri bilgilendirirse inanın çok sevineceğim” dedi.