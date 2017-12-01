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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı 

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor

01 Aralık 2017 16:34

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Bursa, ve Muğla\'da düzenledikleri operasyonlarda 2\'si doktor, 4\'ü muvazzaf asker olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis, firarda olduğunu belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
 

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