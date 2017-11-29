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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 3 il ile Çorlu ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli aranıyor

29 Kasım 2017 18:49

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 3 il ile Çorlu ilçesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli aranıyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Bursa, ve Muğla\'da düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına alırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Çorlu ilçesinde ise FETÖ/PDY\'nin sivil yapılanması yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ü.G., E.Ş., S.K., N.D., M.B., S.B. ve Ş.K., İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülerek sorgularına başlandı.
 

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