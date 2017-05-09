Tekirdağ merkezli 20 ilde TSK'ya yönelik 'FETÖ' operasyonu; çok sayıda gözaltı kararı var

Fethullah Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da ve KKTC'de, aralarında örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda, askeri personelin makam ve ikametlerindeki aramalar sürüyor.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 67'sinin astsubay, 16'sının teğmen, 18'inin üsteğmen, 3'ünün yüzbaşı, 3'ünün binbaşı, 1'inin kıdemli albay, 2'sinin ise askeri okul öğrencisi oldukları öğrenildi.

"Farklı haberleşme yöntemleri..."

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, 'FETÖ'nün üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildiği ileri sürüldü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve 'sivil imamlar'a yönelik son operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiden 9'u tutuklanmıştı. Operasyonun sürmesi nedeniyle cemaatin haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanların verecekleri ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.