Tekirdağ Malkara'daki Ermeni mezarlığı meyhane oluyor iddiası

Tekirdağ Malkara'da AKP İlçe Yönetimi Kurulu üyesi Demirali Pala, bölge belediyesinin Ermeni mezarlığı için açtığı ihaleyi kazandı. Mezarlığın yıkılarak gazino-meyhane-pavyon-et lokantası olmak üzere betonarme bir inşaat başlatıldı. Hafriyat yapılırken mezarlardan çıkan kemiklerin çöpe atıldığı ifade edildi.

Agos gazetesinden Emre Ertani'nin konuya ilişkin haberi şu şekilde:

Konuyla ilgili olarak bilgi veren gazeteci-yazar Ümit Bayazoğlu, Malkara Ermeni toplumundan günümüze sadece Surp Toros Kilisesi’nin yıkıntısı ile talan edilmiş bir mezarlık kaldığını söyledi. Kilise’nin 1970’lerin sonuna kadar sinema-düğün salonu olarak kiraya verildiğini anımsatan Bayazoğlu, “Kilise, 80’ler ve 90’larda, Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından tahıl deposuna dönüştürüldü. Son 10 yıldır ise yıkıma terk edildi. Bu arada defalarca define maksadıyla tahribata uğradı” dedi.

Trajikomik bir şekilde üç yıl önce kilisenin bir ‘define avcısı’ tarafından Edirne Anıtlar Kurulu’na ‘tarihi eser’ olarak tescil ettirildiği için kilisenin yerine başka bir şey yapılamadığını aktaran Bayazoğlu bugünkü durumu ise şöyle anlattı: “Yıkımı hızlandırmak için kilisenin çatısını yıktılar. Artık kar, yağmur içine yağıyor. Kiliseden geriye sadece dört duvar kaldı. Bunlar da yıkılınca, Anıtlar Kurulu’nun koruması ortadan kalkacak ve hırsızlar nihayet gayelerine ulaşmış olacaklar.”



Mezarlık taşından kanalizasyon kapağı yapıldı



Malkara Ermeni mezarlığının yakın zamana kadar bakımsız halde bile olsa yerli yerinde durduğunu dile getiren Bayazoğlu, “Mezarlığın sınırları erguvan ağaçlarıyla çevriliydi. Çocuklar her bahar mezarlığa erguvan ve kuzukulağı toplamaya giderlerdi. 1950’li ve 60’lı yıllarda mezarlık önce define hırsızları tarafından altüst edildi. Sonra belediye mezar taşlarını söktürerek kanalizasyon inşasında lağım kapağı olarak kullandı” dedi.

Bugün mezarlıktan geriye kıymetli bir arsa ve sadece erguvan ağaçlarının kaldığını ifade eden Bayazoğlu, “ANAP’lı, DYP'li yıllarda mezarlığa önce halı futbol sahası, tutmayınca beton bir tribün ve sahne ile bekçi-gişe kulübesi, tuvalet, mutfak vesaire binalar yapıldı” diyerek halen pehlivan güreşlerinin burada yapıldığının altını çizdi. Bayazoğlu bugünkü durumu ise şöyle anlattı: “Geçen hafta yaptığım ziyarette, AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Demirali Pala’nın, Belediye tarafından açılan ihaleyi kazanarak, mezarlığa gazino-meyhane-pavyon- et lokantası olmak üzere betonarme bir inşaat başlattığını, hafriyat sırasında çıkan kemik ve taşların ise çöplüğe atıldığını öğrendim.”