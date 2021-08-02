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Tekirdağ Ergene'deki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

02 Ağustos 2021 23:15

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 21.30 sıralarında başladı.

Marmaracık Mahallesi’nde bulunan tekstil ve kağıt atıklarının işlendiği geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, hızla büyüdü.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürmek için çevre ilçelerde bulunan itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Bölge sakinleri ise yangını söndürme çalışmalarına katılan itfaiyecilere su ve ayran getirerek destek oluyor. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. (ANKA)

 

ergenetekirdağfabrika
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