Tekirdağ emniyetindeki dayağa sahte tutanak

T24 - Yılmaz Cumur adlı vatandaşı polisevinde döven Tekirdağ Emniyet Müdürü Çelikbilek ile Asayiş Şube Müdürü Atılgan’ın olayla ilgili olarak sahte tutanak düzenlediği belirlendi.

Tekirdağ’da, Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ve Asayiş Şube Müdürü Özcan Atılgan’ın, Yılmaz Cumur adlı vatandaşı polisevinde dövdükten sonra sahte olay tutanağı düzenledikleri ortaya çıktı. Dayak soruşturmasını yürüten savcılık, Çelikbilek ve Atılgan’ın yanı sıra üç polis memuru hakkında “sahte resmi belge tanzim etmek” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Emniyet Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi.

Tekirdağ’da, Çelikbilek ve Atılgan’ın, Mayıs 2010’da Cumur’u polisevine getirtip dövmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma yeni bir boyut kazandı. AKP Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur’un da yakını olan Yılmaz Cumur’un şikâyeti sonrasında Çelikbilek ve Atılgan hakkında “dayak” soruşturması başlatan savcılık, yeni bilgi ve belgelere ulaştı. Savcı Doğan Kaya, Çelikbilek, Atılgan ve olay sırasında adli kolluk görevi yapan üç polis memurunun “sahte” olay tutanağı hazırladığını belirledi.



Tarih ve saat değiştirilmiş

İddianamede, olayın 30 Mayıs’ta saat 20.00 sıralarında başlayıp gece 00.30’a kadar sürmesine karşın, gelişen eylemler ile tutanağın örtüşmediği ifade edildi. Tutanakta tarih ve saat bölümünde 31.05.2010 ifadesinin olması gerekirken, ‘30.05.2010 ve saat 01.40’ olarak yazıldığı, bu hususun da tutanağın içeriğinin gerçeği yansıtmadığı, tarih ve saat olarak da doğru düzenlenmediğini gösterdiği belirtildi.

Olay sırasında polisler dışında bir görgü tanığı olmadığı, ancak polislerin, Cumur’un, olay yerinde, hiçbir sebep yokken, kendisini yere atarak “beni öldürüyorlar” diyerek kaçtığı yönünde tutanak tuttuğu kaydedildi. İddianamede, buna karşın Cumur‘un olay yerinden kaçmış olması halinde, bu durumun ekiplere anons edilmesi, kaçtığı ticari taksinin plakasının bildirilmesi ve takip edilmesi gerekirken bu yönde herhangi bir işlem yapılmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Cumur’un, Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden saat 00.05’te rapor aldığı, ancak karakoldan savcılığa gönderilen evrakta, polislerin saat 01.25’te nöbetçi savcıyla görüşme tutanağı düzenlediği tespit edildi. Olayın daha erken meydana gelmesine karşın gece yarısından sonra yaşanmış gibi gösterildiği anlaşıldı.

Savcı Kaya, iddianamede Cumur’un, 01.25’te karakola teslim edildiği halde, olay tutanağının saat 01.40’ı gösterdiğini, daha önceki olaylardan nöbetçi cumhuriyet savcısına herhangi bir bilgi verilmediğini kaydetti.



Çelikbilek’le ilgili ayrı soruşturma

Savcı Kaya, iddianamesinde, Atılgan ve polisler Kenan Güneş, Ömür Sanlav ile Recai Özalp’in “sahte resmi belge tanzim etmek” suçlarından yargılanmasını talep etti. Sahte tutanakta imzası bulunan Çelikbilek’le ilgili olarak ise, izne tabi olması nedeniyle ayrı bir soruşturma yapıldığı belirtildi. Tekirdağ Valiliği İl İdare Kurulu’nun olayla ilgili olarak Çelikbilek hakkında henüz karar vermediği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.

Olayda Cumur, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı diğer sürücünün, Tekirdağ Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Atılgan olması nedeniyle kendisinin evinden alınarak Tekirdağ Polisevi’ne götürüldüğünü ve burada Atılgan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Çelikbilek tarafından dövüldüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Cumur’un aldığı darbelerin doktor raporuyla tespit edilmesi üzerine savcılık, iki polis müdürüyle ilgili olarak adli soruşturma başlatmıştı.





