Tekirdağ'daki muhtarlar buluşmasında kavga

Yakup Önal

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde CHP Tekirdağ milletvekilleri; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Candan Yüceer ile İl Başkanı Şener Zeynel Saygın’ın muhtarlarla yaptığı toplantıda kavga çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın muhtarlarla yaptığı toplantıda her bir muhtar söz alarak mahallelerindeki sıkıntıları anlatarak taleplerini dile getirdi.

Söz sırası kendisine gelen, Şenköy Muhtarı Fatih Şen, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın muhtarlar arasında ayrımcılık yaptığı, toplantıya Şarköy Muhtarlar Derneği Başkanı Lütfü Akşar’ı davet etmediğini ifade ettiği sırada, Yayaköy Muhtarı Böcek’in tartışmaya dahil olmasının ardından ortam gerildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın önünde gerçekleşen tartışma toplantının yapıldığı Belediye Sosyal Tesis dışına taştı.

Şarköy Muhtarlar Derneği Başkanı Lütfü Akşar yaptığı açıklamada “Bir önceki CHP’li belediye döneminde muhtarların irtibat kurması amacıyla, belediye içinde Muhtarlar Müdürlüğü kuruldu. 2019 yılında yeni gelen yönetim bu birimi kapattı. Kurduğumuz Derneğimizin açılışını TBMM Başkanımız Prof.Dr.Mustafa Şentop yaptı. Her ne hikmetse Belediye Başkanı Alpay Var sürekli derneğimize karşı olumsuz tavır aldı. Kırsal mahallelerimize hizmet getirmemeye başladı. CHP Tekirdağ milletvekilleri il genelinde muhtarlarla bir araya geliyor. Şarköy’de düzenlenecek olan toplantıyı da Şarköy CHP İlçe örgütü organize ediyordu ve beni yani dernek başkanını davet etmedi.Ben de durumu CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın’a ilettim. O da toplantıya gelmemi istedi. Toplantıda derneğimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız bunu dile getirirken, Belediye Başkanı Alpay Var tarafından belediyeye ait manav dükkanı verilen ve başkanın babası ile ortak kabzımallık yaptığını tüm ilçenin bildiği Yayaköy muhtarı sataşarak ortalığın gerilmesini sağladı. Gerilim dışarıya yansıdı. Çıkan kavga sonrası milletvekilleri ve il başkanı tarafları barıştırdı. Durum bundan ibaret” dedi.

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan Şarköy’de yaşanılan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında kavga hadisesini üzüntüyle karşıladığını dile getirdi.

Mestan Özcan, “Yaşanan hadiseyi duyunca çok üzüldüm. Ne yazık ki Faik Öztrak gittiği her yerde huzuru kaçırıyor. Toplumsal gerginliğe neden olmak, CHP’nin politikası haline geldi” görüşünü savundu.