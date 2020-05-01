Tekirdağ'da yerel gazeteciye ev hapsi

Tekirdağ’da yerel bir gazetede çalışan Ferhat Akgün, 'pandemi hastanesi' olarak kullanılan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne izinsiz girdiği iddiası ile gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir hakkında yaptığı haberlerle dikkat çeken gazeteci Ferhat Akgün’ün 18 gün önce pandemi hastanesi olarak kullanılan Tekirdağ Devlet Hastanesi izinsiz girdiği nedeniyle hakkında şikayette bulunuldu.

Tutuklanma istemi ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından soruşturma tamamlanana kadar ev hapsine mahkum edilen gazeteci Ferhat Akgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gece yaptığı haberler ve paylaşımların gerekçe gösterilerek İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir tarafından yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alındığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Evimde gece yarısı hukuksuz bir şekilde arama yapıldı. Telefonum ve bilgisayarıma el konuldu. Sahur dahi yapmama fırsat verilmeden nezarette tutuldum. Gündüz ise adi bir suçlu gibi kelepçelenerek savcılığa ifadeye götürüldüm.”

Hastanede çalışan bir hemşireye 18 gün önce sigara ve yemek götürdüğünü ifade eden Akgün “Burada Covid hastaları yatıyormuş. Sağlık çalışanlarımıza yemek götürdük. Hükümetin dünyaya örnek olan mücadelesine rağmen, yerelde aksak giden işleri dile getirdik. Bu süreçte haber yaptım. Mübarek ramazanda ev basmak nedir. Evden aldıkları sadece bir laptop. İstenilse getirir teslim ederdim. Gece nezarethanede tutuldum. Karakolda ifade verip ayrıldıktan sonra hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Adi bir suçlu gibi kelepçelenerek savcılığa ifadeye götürüldüm. Savcılıkta mahkemeye sevk

etti. Mahkeme soruşturma devam edene kadar ev hapsi verdi. Süresi belli değil. Herkes için

hak hukuk adalet istiyorum.”