Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Geçtiğimiz günlerde sahte içkiden yaşamını yitiren Nurcihan Engin'in eşi Levent Engin de bugün yaşamını yitirdi. Engin'in ailesi organlarını bağışladı.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin, Turan Vardı ve Remzi Zabınoğlu yaşamını yitirdi.

Geçen pazar yaşamını yitiren Nurcihan Engin'in yoğun bakım servisinde entübe edilen eşi Levent Engin de bugün hayatını kaybetti. Engin'in ölümüyle Çorlu'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Ailesi organlarını bağışladı

Levent Engin'in ölümünün ardından doktorlar, kardeşi Erhan Engin'i davet ederek, organlarını bağışlayıp bağışlamayacağını sordu. Engin'in izin vermesi üzerine İstanbul'dan bir ekip organları almak için Çorlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Yapılan kontrollerde diğer organları zarar gören Levent Engin'in sadece böbrekleri uygun bulunarak başka bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

9 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Sahte içkiden 29 kişinin zehirlendiği Çorlu'da tedavilerinin ardından11 kişi taburcu edilirken, 6'sı entübe 9 kişinin de Çorlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 kişi tutuklandı

Sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandı.

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