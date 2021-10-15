Tekirdağ'da ihaleye fesat operasyonu: 17 tutuklama

Tekirdağ merkezli 3 ilde icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırıldığı tespit edildi.

İhale öncesinde ve sırasında katılımcılarla anlaştıkları iddiasıyla 40 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 40 şüphelinden 17’si tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.