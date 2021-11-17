Tekirdağ'da HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda arama yapıldı: 6 kişi gözaltında

Tekirdağ'da HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Özcan Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasına geldi. Aramanın, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 7 Kasım'da Çerkezköy'de gerçekleştirdiği mitingde bir kişinin yasadışı pankart açtığı iddiasıyla yapıldığı belirtildi.

Bu esnada bina çevresinde güvenlik tedbiri alındı.

Mitingde 'yasadışı pankart' açtığı öne sürülen kişinin evinde de arama yapıldığı kaydedildi.

6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Valiliği, Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ortaklaşa yaptığı operasyonda, Çerkezköy HDP İlçe Başkanlığı binasında arama yapılmış, yapılan aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında il genelinde gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam etmektedir" denildi.

Gözaltına alınanlar arasında, HDP Tekirdağ İl Başkanı Gülcan Çiğdemli ve Çerkezköy İlçe Başkanı Kasım Güzel'in de bulunduğu öğrenildi.