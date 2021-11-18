Tekirdağ'da gözaltına alınan 6 HDP'li adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan aramanın ardından gözaltına alınan 6 partili, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün polis ve jandarma ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özcan Sokak'ta bulunan HDP ilçe binasında arama yaptı. Güvenlik güçleri; bilgisayar kayıtları, evrak ve dokümanlara el koydu.

Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından el koyulan malzemeler, araçlara yüklenip, incelenmek üzere götürüldü. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı belirterek, "Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ortaklaşa yaptığı operasyonda Çerkezköy HDP İlçe Başkanlığı binasında arama yapılmış, yapılan aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında il genelinde gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam etmektedir" denildi.

Aralarında HDP Tekirdağ İl Başkanı Gülcan Çiğdemli ve Çerkezköy İlçe Başkanı Kasım Güzel'in de bulunduğu 6 partili, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ'da adliyeye sevk edildi. Kişiler, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.