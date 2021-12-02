Tekirdağ'da, ekmeğe ikinci zam geldi

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin aldığı kararla, 2 TL olan 200 gram ekmeğin gramı; 210 grama çıkarılırken fiyatı ise 2.5 TL olarak belirlendi. Bu kararla birlikte, Tekirdağ’da son bir ay içerisinde ekmeğe ikinci zam yapıldı.

Tekirdağ’da, 1 Kasım’da 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkan ekmek fiyatları, aradan 1 ay geçmesinin ardından yüzde 25 daha zamlanarak 2.5 TL’ye çıktı. Karar bir hafta içerisinde yürürlüğe girecek.

"3 fırıncı, gelen zamlardan dolayı battı"

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sami Kayın, “Una gelen zamlar üzerine, Tekirdağ’da ekmeğe zam yaptık. 2 TL olan 200 gram ekmeği, 210 grama çıkartarak 2.5 TL yaptık. Bir haftaya karar çıkar. Son zamanlarda un başta olmak üzere gelen zamlar, fırıncılarımızı zam yapmaya zorladı. Tekirdağ’da 3 tane fırıncı, gelen zamlardan dolayı batarak kepenk indirdi” açıklamasını yaptı. (ANKA)