Tekirdağ'da deprem ölçüm cihazlarını çaldılar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazları çalınıp, tahrip edildi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'ne, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi.

Yarı toprağa gömülü haldeki istasyonun üç kayıt cihazı, aküler ve güneş panelleri yerinden sökülerek çalındı. İçinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkilileri, durumu Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

GPS cihazından bulundu

Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS cihazın sinyallerini takip ederek, çalıntı cihazların Yeniköy Mahallesi'nde S.K., adlı kişinin evinde bulunduğunu belirledi. Jandarma Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nden aldığı kararla S.K.'nin evinde yaptığı aramada bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan S.K., jandarma ekipleri arazide yaptığı yer göstermede de diğer deprem ölçüm cihazları da arazide orman içerisinde bulunarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi.

Jandarma, deprem ölçüm cihazlarının çalınmasıyla ilgili S.K.'ye yardım ettiğini belirlediği aynı mahallede yaşayan S.Y.'yi de yakaladı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerde, cihazları kendilerinin çalmadığını arazide bulduklarını öne sürdü. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ile S.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin deprem cihazlarını aküleri alıp, satmak için çaldıkları öğrenildi.